Niezwykły pokaz. 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

"Światełko do Nieba" to kulminacyjny moment całodniowej zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasz reporter jest na miejscu.

"Światełko do Nieba" to organizowany co roku we wszystkich sztabach WOŚP pokaz fajerwerków. Głównym punktem obchodów 26. finału jest Plac Defilad w Warszawie, gdzie znajduje się nasz reporter. Oglądajcie z nami niezwykłe widowisko!