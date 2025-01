Niezwykłe tajemnice podziemnego świata. Z wizytą w najstarszej kopalni soli w Polsce

Materiał sponsorowany przez Kopalnię Soli Bochnia

Przed nami zimowa przerwa, a więc doskonały czas na rodzinne eksplorowanie interesujących zakątków kraju. Szukacie inspiracji i konkretnych podpowiedzi? Dobrze trafiliście! Dziś zabieramy was do wyjątkowego i niezwykle oryginalnego miejsca – Kopalni Soli w Bochni. Atrakcji, która – dodajmy – sprawdzi się nie tylko w czasie ferii, ale też w każdym innym momencie roku.

Dlaczego Bochnia? Bo można tam szybko i wygodnie dojechać. Po otwarciu ostatniego odcinka S7 podróż samochodem z Warszawy do Krakowa zajmuje niespełna 3 godz. Bochnia od grodu Kraka oddalona jest o ponad 40 km, ale co godzinę kursuje tam pociąg, którym na miejsce można dotrzeć w zaledwie 16 minut. A jeśli chcecie jechać bez zatrzymywania się w Krakowie, to czas przejazdu S7, a następnie A4 ze stolicy do Kopalni Soli wynosi ok. 3,5 godz. Jedna z największych bocheńskich atrakcji turystycznych to także niezwykle intrygujące miejsce z długą historią i mnóstwem zaskakujących niespodzianek, które zadowolą każdego zwiedzającego, także tego najmłodszego.

Jedną z atrakcji jest przejazd kolejką górniczą

Blisko 800 lat historii

Co warto wiedzieć przed wyjazdem? Sól kamienną w okolicach Bochni wydobywano już 3,5 tys. lat p.n.e. – tak, to nie pomyłka! Z kolei kopalnia w tym miejscu zaczęła działać w 1248 r. Najstarsze szyby górnicze to Sutoris i Gazaris. W miejscu tego pierwszego według legendy odnaleziono pierścień księżnej Kingi, świętej kościoła katolickiego i patronki górników solnych, co zapoczątkowało wydobycie.

Przypomnijmy tę historię. Kinga, córka węgierskiego króla i żona Bolesława Wstydliwego, poprosiła ojca o przeniesienie kopalni soli z Węgier do Polski. Ten spełnił jej życzenie, ale przetransportowanie złóż na północ było wyzwaniem, by nie powiedzieć projektem niemożliwym do przeprowadzenia. Wtedy Kinga wrzuciła swój zaręczynowy pierścień do szybu w kopalni węgierskiej, a następnie odnalazła go w bryłce soli na terenie Bochni, co dało początek odkryciu i eksploracji złoża.

Podziemna przeprawa łodzią

Złote lata kopalni przypadają na XV i XVI wiek. Niestety czasy prosperity przerwały XVII-wieczne wojny. Po 1771 r. kopalnia znalazła się w zaborze austriackim i pozostawała pod kontrolą cesarstwa do 1918 r. W XX w. wydobycie soli sukcesywnie spadało. W latach 80. kopalnia została wpisana do rejestru zabytków, a dekadę później otworzyła swoje podwoje dla turystów. Znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO obiekt odwiedza rocznie ok. 200 tys. osób. Kopalnia Soli w Bochni to jeden z najstarszych funkcjonujących nieprzerwanie zakładów przemysłowych w Europie.

W labiryncie solnych korytarzy

250 m pod ziemią na zainteresowanych czeka wiele niespodzianek. Już sam zjazd do kopalni prawdziwą windą górniczą gwarantuje niezapomniane przeżycie. Do tego dochodzi jeszcze przejazd autentyczną kolejką górniczą oraz przeprawa łodzią po zalanej solanką komorze. Drewniane łodzie – podobnie jak jednostki pływające po morzach – są wpisane do Polskiego Rejestru Statków.

Co więcej, w największej z podziemnych komór – komorze Ważyn – znajduje się mini plac zabaw oraz… boisko sportowe. Pod ziemią odbywały się m.in. turnieje judo i jiu jitsu, bieg sztafetowy, Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie czy Ogólnopolskie Zawody Modeli Swobodnie Latających.

Kopalnia Soli Bochnia oferuje wiele wariantów zwiedzania, a jednym z nich jest rodzinne zwiedzanie Królestwa Skarbnika

Bocheńską kopalnię warto odkrywać, wybierając konkretną trasę tematyczną. Wyjątkową atrakcją jest Podziemna Ekspozycja Multimedialna, która zabiera zwiedzających w rozpoczynającą się w średniowieczu podróż w czasie. Historię kraju, miasta i kopalni oraz tajniki wydobycia zdradzają polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch Cystersa. Trasa turystyczna z Podziemną Eskpozycją Multimedialną dostępna jest w trzech wariantach różniących się stopniem trudności, długością oraz czasem zwiedzania. To trasa z Ekspozycją Multimedialną (bez ograniczeń wiekowych, ok. 3 godz.), trasa z Ekspozycją Multimedialną i Podziemną Przeprawą Łodzią (od 3 lat, ok. 4 godz.) oraz trasa z Ekspozycją Multimedialną, Podziemną Przeprawą Łodzią i Przejściem Końską Drogą (od 7 lat, ok. 4 godz.).

Wybierając się do Bochni z dziećmi, pomyślcie o rodzinnym zwiedzaniu Królestwa Skarbnika, opiekuna solnych podziemi. Ta wyprawa solnymi korytarzami zapewni najmłodszym mnóstwo niespodzianek, a jej zwieńczeniem będzie spotkanie z dobrym duchem kopalni.

Interesujecie się najnowszymi technologiami i jesteście rządni przygód? Wybierzcie multisensoryczną trasę turystyczną (dostępną dla osób od 13 lat) – "Solny Świadek". Na odważnych czekają podziemne góry i labirynty korytarzy, w których podejrzycie średniowiecznych górników przy pracy, a także poznacie bliżej legendę o cudownym odnalezieniu soli kamiennej w Bochni. Na waszej drodze stanie też duch kopalni. Mijane po drodze formacje skalne, to widok, którego nie znajdziecie nigdzie indziej.

Tak wyglądała praca średniowiecznych górników

Skoro o odwadze mowa, to w unikatowym mikroklimacie bocheńskiej kopalni warto spędzić noc. Kolorowe sny w panującej tu niezwykłej ciszy i atmosferze tajemnicy gwarantowane! Zanim jednak udacie się na spoczynek w wykutej w soli komorze Ważyn, zwiedzicie kopalnię, przemieszczając się Trasą Turystyczną z Podziemną Ekspozycją Multimedialną i odpoczniecie na solnej plaży.

Bez oglądania się na porę roku i pogodę

Kopalnia Soli Bochnia to nie tylko wielowiekowa historia i pełne atrakcji podziemne trasy turystyczne, ale unikatowe powietrze, które dobrze działa na zdrowie. Panujący tu mikroklimat korzystnie wpływa na układ oddechowy, łagodzi objawy alergii i wzmacnia odporność.

Co więcej, zwiedzanie kopalni dostarcza mnóstwa radości o każdej porze roku i bez względu na pogodę. Panuje tu stała temperatura – 15-17 st. C oraz wilgotność powietrza – 70 proc. Warto zabrać ze sobą cieplejsze ubranie i wygodne buty.

Trasa multisensoryczna Solny Świadek

Zainteresowani? Ruszajcie do Bochni! Zwiedzanie kopalni odbywa się w wyznaczonych godzinach. Bilety wstępu można kupić w kasie lub przez internet. W zależności od wybranego wariantu trasy zjazd do kopalni odbywa się szybem Campi zlokalizowanym przy ul. Campi 15 (ok. 800 m od Rynku w Bochni) lub szybem Sutoris (w centrum miasta).

Szczegółowe godziny zjazdów można znaleźć na stronie internetowej kopalni.

