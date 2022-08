Niezwykłe odkrycie. Kontynenty powstały w zaskakujący sposób

Kryształy cyrkonu źródłem informacji

Kraton Pilbara uważany jest za najbardziej utwardzoną część skorupy ziemskiej. Przez ponad miliard lat nie podlegał praktycznie żadnej fragmentacji. To właśnie on – a dokładnie kryształy cyrkonu, które w nim się znajdują - stał się cennym źródłem informacji na temat uderzeń meteorytów. Naukowcy przeanalizowali skład izotopów tlenu (stosunki tlenu-18 i tlenu-16, które mają odpowiednio 10 i 8 neutronów.), pochodzących z kryształów cyrkonu. W tym celu wykorzystali 26 próbek skalnych, zwierających fragmenty cyrkonu, datowane na okres od 3,6 do 2,9 miliarda lat. Dzięki tym działaniom badaczom udało się zdobyć informacje na temat temperatury topienia się skał, a to z kolei doprowadziło do wyodrębnienia trzech etapów ewolucji australijskiego kratonu Pilbara.