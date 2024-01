"Niezbędny warunek do rozpoczęcia negocjacji". Doradca Zełenskiego mówi wprost

Podolak jest zdania, że Rosja musi doznać porażki na szerszą skalę, co oznacza utratę zdolności do dominowania w globalnych procesach politycznych. Wyjaśnił, że globalna porażka oznacza, że Federacja Rosyjska nie będzie już mogła dominować nie tylko w Europie, ale również w globalnym procesie politycznym. Nie będzie miała na to środków, nie będzie mogła korzystać z różnych praw, takich jak prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a także straci poparcie wielu innych autorytarnych krajów, ponieważ zostanie uznana za kraj, który przegrał wojnę.