Niezaszczepieni dostaną SMS-a od Ministerstwa Zdrowia. Znamy szczegóły

"Czwarta fala epidemii jest falą niezaszczepionych"

- Czwarta fala epidemii jest falą niezaszczepionych, dlatego podejmujemy kolejne działania, by dotrzeć z informacją o szczepieniach do jak najszerszej grupy osób. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości, stąd dzisiejsza akcja SMS-owa nie będzie ostatnią. Przymierzamy się również do wysyłki wiadomości tekstowych zachęcających do szczepień do osób kończących kwarantannę - wyjaśnił minister zdrowia Adam Niedzielski.