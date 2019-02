Niewybuch w Żarach. Ewakuacja z miejsca zagrożenia

Niebezpieczny niewybuch znaleziono ulicy Sienkiewicza w Żarach w woj lubuskim. Zarządzono ewakuację mieszkańców.



"Z uwagi na zlokalizowanie niewybuchu zostanie przeprowadzona ewakuacja ludności miasta w dniu 21 lutego 2019 r. w godzinach od 8.00 do 10.00.

Strefa ewakuacji obejmuje następujące ulice główne i ich przyległe: Aleja Wojska Polskiego do stadionu Syrena, 11 – Listopada, Szpitalna, Pokoju, Tatrzańska, Podwale, Żagańska do ronda 43 Pułku Zmechanizowanego, Słowicza, Długosza, Sportowa, Zielona, Kalinowskiego, Rynek, Aleja Jana Pawła" - informuje Urząd Miasta na swoim profilu na Facebooku.