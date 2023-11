Niespokojnie w Małopolsce. Uszkodzone dachy, powalone drzewa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem występującym od 2 listopada w południowej części kraju. W Małopolsce alerty drugiego stopnia obowiązują do godziny 20 w piątek. Jak podaje IMGW, prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 110 km/h, z kierunków południowych.