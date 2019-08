"Niesłychane! Pucz!". Wyspy Brytyjskie pogrążone w chaosie. Komentarze

Niemiecka prasa komentuje decyzję o zawieszeniu brytyjskiego parlamentu, przeforsowaną przez premiera Borisa Johnsona. Pisze o "puczu" i "najmroczniejszym dniu w historii demokracji Zjednoczonego Królestwa".



"Straubinger Tagblatt / Landshuter Zeitung" przypomina, że "brytyjski parlament w kwestii brexitu jest równie podzielony jak cały naród". "Ugrupowanie Johnsona ma raptem przewagę jednego głosu. Od czasu referendum ws. brexitu w czerwcu 2016 parlament miał bardzo wiele okazji, by uzgodnić jedną drogę postępowania. Umowa z Unią Europejską ws. brexitu od dawna leży na stole, czyli już zaprzepaszczono dość czasu. Czy teraz cokolwiek zmieniłoby się jeszcze przez kilka tygodni? Zamysł Johnsona oznacza tylko dalszy krok na drodze do własnoręcznego sparaliżowania brytyjskiej polityki" - pisze.

Dziennik "Westfaelische Nachrichten" z Muenster uważa, że "nowy premier bez żenady narusza prawa parlamentarzystów, co demaskuje go jako populistę, stawiającego własny polityczny interes utrzymania się przy władzy ponad demokratyczne instytucje". "Co gorsze, zmusza on królową, żeby wzięła jego stronę. Johnson, będący w roku 2016 jednym z czołowych sprawców brexitowego referendum, pogrąża Wyspy w chaosie. A teraz bierze się za demontaż Zjednoczonego Królestwa. Ostatnią nadzieją jest wotum nieufności wobec premiera. Byleby się tylko powiodło..." - pisze.