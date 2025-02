"Niepokojące sygnały". Ekspert mówi o "marchewce" Trumpa dla Putina

- W warstwie retorycznej widzimy wiele niepokojących sygnałów. To mówienie o dobrych relacjach z Putinem, o tym, że obie strony są jednakowo winne konfliktowi, czy podkreślanie tego, że Kijów nie ma szans na wejście do NATO. Wszyscy o tym wiedzieli, ale powtarzanie tego i mówienie w pierwszej kolejności, bez równoważenia tego, jest błędem – mówi WP Nedim Useinow, politolog z Zakładu Islamu Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim i przedstawiciel Rady Koordynacyjnej Światowego Kongresu Tatarów Krymskich w Polsce.

I jak przypomina, za prezydentury Joe Bidena Ukraina również wiedziała, że dostać się do Sojuszu nie ma szans. - Ale Biały Dom wówczas mówił o wspieraniu Kijowa tak długo, jak to będzie możliwe. Teraz Trump relatywizuje wojnę w Ukrainie w warstwie retorycznej – mówi nam Useinow.

- To gra Trumpa w kija i marchewkę. Kijem były zapowiedzi nałożenia kolejnych sankcji wobec Rosji przez USA czy stanowcza odpowiedź w sprawie użycia broni jądrowej. Marchewkę mamy teraz. Pojednawcze gesty wobec Putina, odbyta rozmowa telefoniczna, chwalenie rosyjskiego przywódcy. To zaskakuje wielu ukraińskich obserwatorów – ocenia Useinow.

Według eksperta kolejna warstwa, w której odnajduje się najlepiej Trump, to przekaz do swoich wyborców w USA.

- Amerykański prezydent mówi do nich: zobaczcie, jestem orędownikiem pokoju na świecie i przywódcą, który załatwi szybkie zakończenie wojny w Ukrainie. To wyborcom Trumpa się podoba, bo widzą sprawczość swojego prezydenta. Nieważne jakim kosztem, jakimi metodami i kto za to zapłaci – ważne, żeby konflikt zakończyć – twierdzi Nedim Useinow.

- Oferta rozmów od Trumpa leży na stole. Na razie Kreml częściowo już zareagował. Kiedy Zełenski powiedział, że może wymienić się terytoriami i oddać obwód kurski Rosjanom, w zamian za rosyjskie zdobycze na Ukrainie, Moskwa stanowczo się sprzeciwiła. Ale to jest reakcja na propozycje ukraińskiego prezydenta. Reakcji Putina na słowa Trumpa nie było. Oprócz frazesów na razie zero konkretów – przypomina Useinow.

"Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził jedynie, że liderzy porozumieli się co do dalszych kontaktów, w tym osobistego spotkania" – wskazuje OSW.

- Albo uzna, że konsekwencje militarne i gospodarcze tej wojny zmuszają Putina do czasowego zamrożenia konfliktu. Jestem przekonany, że na Kremlu nie ma chęci i myślenia o całkowitym zakończeniu tej wojny. Putin jest na tyle niebezpieczny, że po odtworzeniu zdolności militarnych i gospodarczych do wojny powróci. Nawet jeśli Rosja będzie miała walczyć z NATO, które Trump swoimi działaniami znacznie osłabia – podsumowuje Nedim Useinow.

"Znacznie wychodzą one poza samą Ukrainę – Moskwa dąży bowiem do fundamentalnej rewizji obecnego ładu bezpieczeństwa w Europie i w skali globalnej. Podejście to można zmienić wyłącznie znaczącym zwiększeniem kosztów konfliktu dla Federacji Rosyjskiej. Musiałoby dojść do poważnego wzrostu presji gospodarczej na nią i wsparcia wojskowego dla Kijowa, co wiąże się jednak z ryzykiem doraźnej eskalacji" – pisał ekspert OSW.