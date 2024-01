"Niepokojące dla ludzi z Zachodu" - film z polskiej studniówki w sieci

- Wyjątkowy dzień dla młodzieży, dla mnie to jest ogromne wzruszenie, choćby dlatego, że spojrzałam dzisiaj na te dzieci które 5 lat temu przyszły do nas do technikum i 4 lata temu do liceum i wtedy były dzieci po 14-15 lat, a dzisiaj dorośli ludzie – powiedziała dyrektor ZSP nr. 1 w Piotrkowie w rozmowie z portalem piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl