Niepokojąca prognoza pogody na sylwestra

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna i południowo-wschodnia Europa będzie w zasięgu niżów. Pozostały obszar kontynentu będzie pod wpływem wyżu rozciągającego się od Atlantyku po środkową i wschodnią Europę.

Polska pozostanie w zasięgu wyżu, a jedynie północno-zachodnie krańce kraju obejmie zatoka niżu znad Morza Norweskiego z pofalowanym frontem chłodnym, rozciągającym się od Bałtyku po Morze Północne.

Pogoda w niedzielę

W niedzielę na południowym zachodzie, w centrum i na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże. Na północnym zachodzie i nad morzem miejscami opady słabego deszczu. Rano pojawi się mgła, stopniowo zanikająca i ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Rzeszowszczyźnie, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C w obszarach podgórskich Karpat. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie będzie na ogół duże, tylko na południu kraju miejscami większe przejaśnienia lub rozpogodzenia. Na północy miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Zbliżające się dni przyniosą zróżnicowane warunki pogodowe, a przełom roku będzie obfitował w dynamiczne zjawiska atmosferyczne. Warto przygotować się na zmienność pogody, zwłaszcza jeśli planujemy noworoczne wyjazdy lub plenerowe celebracje.

Noc sylwestrowa. Pogoda

Sylwestrowa noc oraz Nowy Rok zapowiadają się pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a po południu na północy kraju możliwy deszcz ze śniegiem.

Minimalne temperatury wyniosą od 0 st. C do 4 st. C, a w kotlinach górskich mogą spaść do około -1 st. C. Maksymalne wartości będą się wahały od 4 st. C do 7 st. C, jednak w kotlinach sudeckich oraz Bieszczadach maksymalnie osiągną około 2 st. C.

Problemem może być silny wiatr, w porywach na południu osiągający prędkość do 60 km/h, na północy do 90 km/h, a nad morzem z porywami nawet do 110 km/h.