Nieoficjalnie: wieczorem spotkanie Schetyna-Czarzasty

We wtorkowy wieczór ma dojść do spotkania Grzegorza Schetyny z Włodzimierzem Czarzastym. W mediach pojawiają się kolejne przecieki na temat ewentualnych wyborczych koalicji.

- Musi dojść do tego spotkania, aby wyjaśnić sobie koncepcję następnych dni. Musimy wiedzieć, czy już możemy ruszyć z kampanią i w jakim kształcie. Mam nadzieję, że to się wyjaśni. Niezależnie od wyniku tych rozmów, SLD za kilka dni ruszy w teren, bo będzie startował w tej, czy innej formule wyborczej - skomentowała w rozmowie z RadioZET.pl rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska.

Polityczka SLD uważa, że jedyną szansą na wygraną z PiS jest szeroka lista partii opozycyjnych. - Wyższe poparcie dla potencjalnych dwóch bloków opozycji nie oznacza większej liczby mandatów, a przecież to o liczbę mandatów w Sejmie chodzi i o przewagę nad PiS. Jeżeli rzeczywiście chcemy wygrać te wybory, a nie tylko pozorować kampanię wyborczą, to jeden blok daje na to realne szanse, a dwa mniejsze te szanse zmniejszają - przekonuje.