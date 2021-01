Nieoczekiwana reakcja Ryszarda Terleckiego. "Durna opozycja"

- To jest pomysł naszych koalicjantów. Wydaje mi się rozsądny i logiczny, bo rzeczywiście odmawianie przyjęcia mandatu raczej nie jest praktykowane w Europie. Nie wiem, co z tym będzie. Będziemy to procedować - powiedział w Sejmie wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Propozycja budzi kontrowersje. Opozycja uważa, że to pomysł na miarę "państwa policyjnego". - Durna opozycja w każdej sprawie mówi to samo, więc nie jest to nic nadzwyczajnego - uznał Terlecki. I podkreślił "no taka niepoważna, w kółko to samo - to już się robi nudne".