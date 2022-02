Niemieckie władze zapowiadają etapowe znoszenie obostrzeń do 20 marca

Niemcy zniosą obostrzenia etapami do 20 marca

Kanclerz ponownie opowiedział się za obowiązkiem powszechnego szczepienia przeciw koronawirusowi. - Trzeba się teraz do tego przygotować, aby nie dopuścić ponownie do poważnej sytuacji podczas kolejnej jesieni i zimy. To zadanie jest wciąż przed nami – podkreślił Scholz.