Niemieckie media o Polsce: "Tragikomiczna inscenizacja"

Prezydent się żali

Według Dudy - jak czytamy - to, co robił PiS przez ostatnich osiem lat, było "bliskie narodowi i patriotyczne", a to, co robi Tusk - "aroganckie". "Ten pogląd nie przeszkadza Dudzie żalić się w Davos akurat komisarz UE Verze Jourovej, że sprawy w jego kraju nie są już załatwiane prawidłowo i że bierze się więźniów politycznych". To "obłudne skargi", w które w UE nikt nie wierzy, a to utwierdza PiS w jego "gniewnej narracji o imperialistycznej i ostatecznie niemieckiej, czyli wrogiej UE, która chce podporządkować sobie Polskę".