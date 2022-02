Niemieckie media o autorytarnym zagrożeniu ze strony PiS i Fidesz

W Polsce panuje zgoda co do tego, że największym zagrożeniem dla kraju jest Rosja. "Jednak polska prawica, podobnie jak jej węgierski odpowiednik, uważa, że naród i jego tożsamość zagrożone są także przez UE. Podobna interpretacja tych pojęć jest ważniejsza od sprzeczności w kwestii Rosji – zaznacza Veser. Stąd wynika jego zdaniem nadzieja PiS na zwycięstwo we francuskich wyborach prezydenckich Marine Le Pen, pomimo jej prokremlowskiej postawy.