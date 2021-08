Niemiecki rząd proponuje restrykcje dla niezaszczepionych. Maseczki obowiązkowe do wiosny

O propozycjach federalnego Ministerstwa Zdrowia informują w środę największe niemieckie gazety takie jak "Frankfurter Allgemeine Zeitung" i "Süddeutsche Zeitung" oraz agencja DPA. Miałaby to być podstawa do dyskusji między krajami związkowymi a rządem federalnym w celu powstrzymania czwartej fali pandemii jesienią i zimą. Jak zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia, konieczne są działania zapobiegawcze, "aby uchronić system opieki zdrowotnej przed nadmiernym obciążeniem, a grupy osób, które nie mogą być jeszcze zaszczepione, przed ewentualną groźną chorobą" - wynika z raportu, do którego dotarła agencja DPA.