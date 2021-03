Niemiecki kardynał: "Ideologia genderyzmu jest wroga człowiekowi"

Na łamach "Naszego Dziennika" ukazała się publikacja niemieckiego kardynała Gerharda Müllera. Duchowny wzywa do "właściwego rozumienia małżeństwa" i ostrzega, że "związek(…), który jest sprzeczny z wolą Boga, nie może być określany mianem zaaprobowanego przez Boga".

Małżeństwo flagowym pojęciem Kościoła

Kardynał przekonuje, że Kościół nie może zaakceptować żadnych innych form małżeństwa, niż to między kobietą a mężczyzną.

"Odnosi się to nie tylko do związków partnerskich osób ze skłonnościami do tej samej płci. Również związki mężczyzny z wieloma kobietami i kobiety z wieloma mężczyznami nie mogą być przez Kościół błogosławione. Nawet zwyczajnym związkom przyjaźni nie jest formalnie udzielane błogosławieństwo" – pisze duchowny.