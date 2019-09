Niemiecki dziennik o przewodzeniu UE. "Polska i Węgry niweczą swoje aspiracje"

Wschodnioeuropejskie kraje UE chcą odgrywać ważniejszą rolę we Wspólnocie, ale same spychają się na margines przez brak poszanowania podstawowych wartości - ocenia "Handelsblatt".

"Nowy ośrodek siły"?

Jeśli ci kandydaci do Komisji pod kierunkiem nowej przewodniczącej Ursuli von der Leyen nie przejdą pomyślnie przesłuchania w Parlamencie Europejskim, "to ze wschodnioeuropejskich stolic znów będzie słychać skargi, że brukselscy biurokraci poniżają Wschód" - ocenia Siebenhaar. Uważa on, że silny wzrost gospodarczy na wschodzie UE sprawia, iż kraje tego regionu "uważają się za nowy ośrodek siły w Europie". "Istotnie dynamika gospodarcza na Węgrzech czy w Polsce jest nieprzerwana. Ekonomiści oczekują, że produkt krajowy brutto w tych krajach wzrośnie w tym roku o ponad cztery procent, podczas gdy Niemcy boją się recesji. Także pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, Czechy i Słowacja, cieszą się mocnym wzrostem" - pisze "Handelsblatt".

"Wraz z rosnącą siłą gospodarczą maleje jednak gotowość do zaakceptowania roszczeń Niemiec i Francji do odgrywania wiodącej roli w UE" - ocenia. Jak dodaje, "Warszawa, Budapeszt i pozostali" domagają się większego wpływu w Europie, co dał do zrozumienie premier Orban podczas niedawnego spotkania z niemiecką kanclerz Angelą Merkel w Sopronie. Mówił on wówczas, że marzy mu się "europejski trójkąt władzy", złożony z Niemiec, Francji i krajów wyszehradzkich - przypomina autor komentarza.