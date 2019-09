Niemcy. Trzy zdeformowane noworodki z identyczną wadą. Ekspert mówi o możliwych przyczynach

Niemieckie ministerstwo zdrowia sprawdza, co spowodowało, że trzy noworodki urodziły się z niedorozwojem kończyn. Wszystkie przyszły na świat na przestrzeni 10 tygodni w jednym ze szpitali w Zagłębiu Ruhry. - Takie urodzenia w Polsce też się zdarzają - mówi WP prof. Anna Dobrzańska, kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Centrum Zdrowia Dziecka. Wskazuje, co może być przyczyną.

Trzy noworodki urodziły się z niedorozwojem kończyn w Niemczech w szpitalu Sankt Marien Buer w Gelsenkirchen . Do narodzin doszło w okresie od połowy czerwca do początku września. Mają niedorozwinięte rączki. Informacje te upubliczniono w ubiegły czwartek, 12 września. Jak informuje klinika, w ubiegłych latach nie było ani jednego takiego przypadku. U wszystkich trojga dzieci zniekształcona jest tylko jedna ręka: niewykształcone jest śródręcze ani palce.

- To, że ta trójka dzieci urodziła się w jednym szpitalu, nie ma większego znaczenia. Bardziej interesujące jest właśnie to, z jakiej okolicy były te dzieci. Jeżeli te trzy mamy pochodziły z jednego regionu, trzeba przyjrzeć się, czy na tym terenie było zagrożenie dla płodu, albo przeanalizować historię choroby tych kobiet i sprawdzić, czy nie przyjmowały tego samego leku - sugeruje prof. Dobrzańska.

Profesor przypomina, że był taki okres, gdy matki, również w Polsce, stosowały niewłaściwie przetestowany niemiecki lek - talidomid. Był on sprzedawany bez recepty w latach 1957-61. Kobiety, które przyjmowały ten lek, rodziły dzieci ze zdeformowanymi dłońmi, skróconymi przedramionami, a nawet bez kończyn. Na całym świecie urodziło się kilkanaście tysięcy takich dzieci, kilka tysięcy nie przeżyło roku.

- Ten lek miał poprawiać nastrój w czasie ciąży. A powodował fokomelię, czyli niedorozwój kończyn górnych. Przyczynę udało się wychwycić dzięki temu, że tych nieprawidłowości było wiele, więc można było to połączyć z faktem wprowadzenia tego leku - tłumaczy.

- W Polsce na pewno byłaby również reakcja na taką sytuację, jaka wystąpiła w Niemczech. Wszystkie wady rozwojowe mamy obowiązek zgłaszać do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Na bazie tego rejestru prowadzone są analizy - sprawdzane jest, czy zwiększa się częstość pojawiania jakiejś wady. Jeśli tak, to wtedy oczywiście to inicjuje badania w tym kierunku - podsumowuje prof. Dobrzańska.