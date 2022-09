Niemiecka prasa pisze o Polsce. "Zbroi się jak żaden inny kraj NATO"

Wskazują na to – zdaniem dziennikarza "Die Welt" – słowa polskiego ministra obrony Mariusza Błaszczaka o dążeniu do współpracy o "strategicznym charakterze". "Nie chodzi zatem tylko o to, by uzupełnić luki w armii, bo stosunki z Koreą Południową wykraczają poza dostawy broni" – dodaje. Jak przypomina, już w 2015 roku szef PiS Jarosław Kaczyński porównał Polskę do Korei Południowej i "uznał ten azjatycki kraj za wzór".