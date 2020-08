Niemiecka prasa o protestach w Berlinie: "Demonstranci zadbali o to, aby druga fala się zbliżyła"

"Mitteldeutsche Zeitung" z Halle pisze:

Dziennik "Der neue Tag" komentuje:

"Pandemia koronawirusa jest daleka od zakończenia. Berlińscy demonstranci, w swoim nieodpowiedzialnym egoizmie, zadbali o to, by druga fala nieco bardziej się zbliżyła. Są po części odpowiedzialni, jeśli ludzie zachorują, jeśli gospodarka przy następnym lockdownie podupadnie. Będą płakali nad tym najgłośniej".

Natomiast "Frankfurter Rundschau" pisze:

"Można potraktować setki tysięcy ofiar śmiertelnych na koronawirusa i miliony zarażonych ludzi jako drobiazg lub bajeczkę. Można postawić własną niechęć do noszenia maski, a także przekonanie o jej nieużyteczności nad obawą innych przed zakażeniem. Wtedy jednak nie należy już mówić o wzajemnym poszanowaniu. Wolność nie polega na tym, że nie widzi się dalej, niż czubek własnego nosa , ale dotyczy także innych. Każdy, kto ze względu na swoje zdrowotne przekonania maszeruje z prawicowymi ekstremistami, "Obywatelami Rzeszy" i innymi przeciwnikami demokracji, musi zadać sobie pytanie, komu pozwala się zawłaszczyć. Tym, którzy machają tam flagą wojenną Rzeszy i napastują dziennikarzy, a wolność poglądów, wolność prasy i demokracji są w ich ustach tylko pustymi frazesami. Jeśli istnieje zagrożenie dla wolności, to właśnie tutaj".

Dziennik "Augsburger Allgemeine" podsumowuje:

"Cały świat podziwia Niemcy za to, że przeszły przez pandemię koronawirusa lepiej niż większość innych krajów. Ale teraz to, co zostało osiągnięte, jest lekkomyślnie wystawione na ryzyko. Druga fala z wieloma ofiarami śmiertelnymi staje się coraz bardziej prawdopodobna, ponieważ w upale lata zbyt wielu ludzi myli odwagę z lekkomyślnością, co zawsze stwarzało zagrożenie dla życia".