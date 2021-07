Niemiecka prasa o Polsce: "PiS stawia interes partii ponad rację stanu"

"Rządząca w Polsce narodowo-konserwatywna partia PiS zapowiadała od lat, że doprowadzi do przejścia w polskie ręce polskich mediów należących do właścicieli zagranicznych. W przypadku partii, która wymyśla swoim przeciwnikom od "Polaków gorszego sortu" i zdrajców ojczyzny, wiadomo oczywiście, co ma na myśli" - pisze Reinhard Veser w sobotnim wydaniu dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".