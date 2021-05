Niemieccy księża wbrew Watykanowi będą błogosławić pary homoseksualne

Kościół pod wezwaniem świętego Benedykta w Monachium dołączył do trzech innych parafii na terenie Bawarii, które postanowiły wbrew naukom Watykanu, udzielać błogosławieństwa homoseksualnym parom. Jak donosi Niemiecka Katolicka Agencja Informacyjna, do połowy maja w całym kraju odbędzie się sto ślubów par homoseksualnych w niemieckich kościołach. Uroczystości odbędą się m.in. we Frankfurcie, Kolonii, Aachen i Berlinie.

Watykanowi brakuje argumentów?

Jeden z inicjatorów buntu przeciwko postanowieniom Watykanu jest Bernd Mönkebüscher. Zdaniem duchownego Stolica Apostolska nie przedstawiła do tej pory żadnej przekonującej argumentacji, która skłoniłaby go do zaniechania błogosławieństw dla par homoseksualnych. - Kiedy ludzie proszą o błogosławieństwo dla swojego związku i łączącej im miłości, to kimże jestem, by reprezentując kościół mówić im, że to grzech - mówił kapłan dla Deutschlandfunk.