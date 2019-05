Niemcy. Zmasowana akcja policji, media piszą o "wojownikach Mahometa"

Środa, 5 rano. 49 domów w 11 miastach w Nadrenii Północnej-Westfalii (zachodnie Niemcy) szturmuje blisko 800 komandosów policji. Taranują drzwi budząc zaskoczonych podejrzanych. To członkowie grupy przestępczej "Al-Salam-313" trudniącej się m.in. przemytem ludzi, handlem narkotykami i bronią.



Do środowego popołudnia oskarżono łącznie 34 osoby - głównie z Iraku i Syrii. "Jak na razie można powiedzieć, że była to udana akcja przeciwko zorganizowanej przestępczości" - dodaje Reul. Minister landu przyznał, że akcja policyjna była przygotowywana od kilku miesięcy. "To pokazuje, że nasza policja konsekwentnie sprzeciwia się wszelkim formom przestępczości" - powiedział minister spraw wewnętrznych landu.