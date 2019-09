Niemcy wydadzą fortunę na walkę z "najważniejszym problemem kraju"

Partie koalicji rządowej CDU/CSU-SPD uzgodniły, że Niemcy przeznaczą 40 mld euro na ochronę środowiska. W ten sposób zamierzają do 2030 roku osiągnąć swoje cele klimatyczne.

Niemiecki rząd zakłada zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Na ten cel zamierza przeznaczyć co najmniej 40 mld euro do 2023 roku. Pieniądze te mają być przeznaczone na ulgi dla kierowców, którzy zdecydują się kupić auto elektryczne, rozbudowę sieci stacji ładowania aut, czy dopłaty na poprawę efektywności energetycznej domów. Jak podaje "Die Welt", porozumienie między koalicjantami w tej sprawie jest niemal pewne.