Niemcy: tragedia pod Neuschwanstein. Zepchnął turystki w przepaść

Amerykanin został zatrzymany, będzie sądzony

Do obu kobiet dotarła ekipa ratowników górskich. Policja przekazała, że ​​22-latka była świadoma i została zabrana do szpitala. Na miejsce przybył również helikopter ratunkowy, który przetransportował 21-latkę z poważnymi obrażeniami do innego szpitala. Młodsza kobieta mimo udzielonej pomocy zmarła w nocy.