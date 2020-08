Niemcy. Polce odebrano dzieci. Idzie na wojnę z Jugendamtem

Bez rozstrzygnięcia zakończyła się w piątek rozprawa przed sądem administracyjnym w Lemgo w Nadrenii Północnej-Westfalii w sprawie 22-letniej Polki. Mieszkanka Bad Salzuflen w grudniu 2018 roku została pozbawiona przez Jugendamt, niemiecki urząd ds. dzieci i młodzieży, dwójki małych dzieci. Trafiły one do dwóch rodzin zastępczych tureckiego pochodzenia.

Jak poinformował Deutsche Welle adwokat kobiety Manfred Mueller, w przyszłym tygodniu sąd chce jeszcze wysłuchać córki. Dopiero potem ma zapaść decyzja o tym, czy dzieci mogą wrócić do matki. Dziewczynka ma dziś trzy lata, zaś chłopiec niedługo skończy dwa. Gdy odebrano go matce, miał niespełna pół roku.

Przedstawiciele polskich władz wskazują w wypowiedziach dla mediów, że problematyczne jest nie tylko odebranie i rozdzielenie rodzeństwa, ale też oddanie dzieci pod opiekę rodzin zastępczych obcych kulturowo, wyznawców islamu, podczas gdy matka jest katoliczką. Ojcowie to Niemiec i Marokańczyk, ale według adwokata nie odwiedzają dzieci.

- Początkowo tłumaczono ten krok tym, że lekarze rzekomo dzwonili do urzędu i informowali, iż dobro dzieci może być zagrożone. Gdy dopytywałem, powiedziano, że rodzice mieli rzekomo kłócić się w poczekalni. Nie mam wątpliwości, że samo to nie mogłoby być podstawą do zabrania dzieci. O ile mi wiadomo, dzieci nie miały żadnych obrażeń - poinformował adwokat.