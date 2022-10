Niemcy. Polak robił obiad, ale musiał pójść za potrzebą. Spalił dom

- W zgłoszeniu przekazano nam, że w kuchni doszło do pożaru, który spowodował palący się olej. Z daleka widzieliśmy kłębiący się dym. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, płonął już dach. Akcja od początku była trudna, bo nie mieliśmy wystarczającej ilości aparatów oddechowych, aby wejść do mieszkania. Brakowało nam też dostępnej wody do gaszenia pożaru - powiedział "Bild" Matthias Knappe, szef operacyjny straży pożarnej.