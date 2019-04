Niemcy otwierają placówkę nad Odrą. Z myślą o Polakach

Dla uchodźców i imigrantów osiedlających się w Niemczech pierwszy kontakt z niemieckimi urzędami potrafi być nie lada wyzwaniem. Komunalny ośrodek integracyjny we Frankfurcie nad Odrą ma ułatwić im dobry start.

Tworzona od jesieni placówka - pierwsza tego rodzaju na terenie kraju związkowego Brandenburgia - rozpoczęła w środę działalność. Komunalny ośrodek integracji mieści się w budynku biura pośrednictwa pracy w graniczącym przez Odrę z Polską Frankfurcie. Ośrodek ma być "pierwszym adresem" dla wszystkich imigrantów, którzy będą mogli tam - bez biegania od Annasza do Kajfasza - załatwić wszystkie najważniejsze sprawy.

Brandenburgia wymiera

Ośrodek ma być partnerem i doradcą dla migrantów we wszystkich sprawach - poszukiwaniu pracy, kursach językowych, wynajęciu mieszkania, znalezienia miejsca w przedszkolu i szkole oraz spędzaniu wolnego czasu.

Nie tylko uchodźcy

Kierownik ośrodka Marcus Aust podkreśla, że placówka nie zamierza ograniczać swojej działalności do uchodźców. 10 proc. z 58 tys. mieszkańców Frankfurtu ma nieniemieckie pochodzenie. Należy do nich zarówno 1,7 tys. studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, jak i prawie 500 Polaków, którzy w poszukiwaniu pracy lub za swoim niemieckim partnerem życiowym przeprowadzili się na zachodni brzeg Odry. - Oni też, tak jak uchodźcy, muszą walczyć z barierą językową lub dżunglą przepisów - mówi Aust, cytowany przez DPA.

Ośrodek zatrudnia ośmioro pracowników socjalnych zdolnych do porozumiewania się w sześciu językach. - To ważne dla pozyskania zaufania. Gdy zwracamy się do migrantów w ich ojczystym języku, wtedy łatwiej pękają lody - tłumaczy Annette Stolze.