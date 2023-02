Niemcy obawiają się decyzji Polski. "Nie róbcie tego"

Minister rolnictwa i środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego podkreśla, że jego kraj "od lat" apeluje, by dla dobra polskich i niemieckich obywateli Warszawa nie dopuściła do budowy elektrowni. Till Backhaus twierdzi, że ewentualne ryzyko awarii może doprowadzić do tragedii, w tym katastrof o takiej skali jak te, do których doszło m.in. w Czarnobylu i Fukushimie. - Rozumiem jednak, że każdy kraj członkowski UE ma prawo do wyboru własnych źródeł energii - podkreślił Backhaus.