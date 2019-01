Niemcy: Merkel namawia inne kraje do przyjmowania uchodźców. Imigranci napłyną do Europy, a reparacje wciąż stanowią problem?

Niemcy: Merkel znowu namawia inne państwa Unii Europejskiej do przyjmowania uchodźców. Imigranci potrzebują pomocy i zdaniem niemieckiej kanclerz każdy kraj powinien jej udzielić. Reparacje nadal stanowią problem

Kanclerz Niemiec, Angela Merkel, po spotkaniu w Grecji z prezydentem Prokopisem Pawlopulosem, wzniosła apel o przyjęcie imigrantów. Nawoływała do wspólnej i solidarnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. Wspomniała, że Niemcy zawsze mówiły jasno, iż w kwestii imigrantów nie można zostawić Grecji samej, a problem przepełnienia obozów dla migrantów na Morzu Egejskim jest bardzo poważny. Zdaniem niemieckiej kanclerz Berlin zawsze opowiadał się za wspólną unijną polityką azylową i uchodźczą, w którą każde państwo UE powinno mieć swój wkład. Podczas rozmowy poruszona została także kwestia umowy o zmianę nazwy Macedonii. Zdaniem Angeli Merkel zarówno Skopje, jak i Ateny powinny wyprowadzić to porozumienie w życie. Przypominamy, że zawarta w czerwcu umowa Skopje-Ateny stanowi próbę zakończenia trwającego już ponad ćwierć wieku sporu o nazwę oraz prawa do spuścizny antycznej Macedonii. Grecji zależy na zmianie nazwy Macedonii, ponieważ jej zdaniem obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie. W umowie ostatecznie uzgodniono zmianę konstytucji nazwy Macedonii, a w zamian za to Grecja ma już nie blokować członkostwa w UE i Nato.