Niemcy kupią rury z Nord Stream 2. "Sankcje nie stanowią przeszkody"

Rząd w Berlinie chce kupić rury, które miały być wykorzystane przy budowie Nord Stream 2. Teraz, gdy już wiadomo, że gazociąg nie zostanie ukończony, Niemcy chcą wykorzystać rury do innej inwestycji. "Co zaskakujące, na drodze do zawarcia umowy nie stoją sankcje" – pisze portal dziennika "Welt".