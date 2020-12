Niemcy. Kościół: "Boże Narodzenie silniejsze niż wirus"

Georg Baetzing: Nadużycia nie są przeszłością

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec abp Georg Baetzing z Limburga nawiązał w pierwsze święto do uniwersalnego znaczenia Bożego Narodzenia. "Boże Narodzenie jest świętem ludzkiej godności. Dlatego dotyczy ono każdego człowieka" - powiedział Baetzing. W swoim kazaniu odwołał się m.in. do pożaru w obozie Moria na greckiej wyspie Lesbos, do licznych przypadków śmierci na koronawirusa we włoskim Bergamo, do zamachów w Hanu, Nicei, Kabulu, Trewirze, które jak zaznaczył, wymierzone były w godność ludzką. Arcybiskup w świątecznym kazaniu zajął także stanowisko w sprawie zarzutów dotyczących nadużyć seksualnych. Nadużycia te w Kościele nie będą należeć do przeszłości, dopóki osoby nimi dotknięte żyją wśród nas z fizycznymi i emocjonalnymi bliznami i uznają siebie za ocalałych - powiedział szef niemieckiego episkopatu.