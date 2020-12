Niemcy. Jedna z osób, której podano koncentrat szczepionki na COVID, wciąż w szpitalu

Szczepionka na COVID w skoncentrowanej formie

Lekarz, który dokonywał szczepień, tłumaczył, że ani on, ani pozostałe osoby przydzielone do wykonania zabiegu nie przeszły żadnego szkolenia. Podkreślił również, że szczepionka jest nowa i ani on, ani pozostali członkowie zespołu nie mieli z nią wcześniej do czynienia. Mówił również, że pielęgniarka, która mu asystowała, wcześniej z nim nie pracowała. - Nie znałem nawet nazwisk pozostałych - stwierdził.