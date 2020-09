Niemcy. Dramat w Solingen. Znaleziono pięcioro martwych dzieci

Niemcy. Dramat w Solingen

- Zakładamy, że doszło do przestępstwa i będziemy musieli przesłuchać matkę, ale w tej chwili nie nadaje się ona jeszcze do przesłuchania - powiedział rzecznik policji Stefan Weiand w Solingen. - Nie wiemy dokładnie, co się stało, kiedy i dlaczego, tylko że to bardzo tragiczna sytuacja - dodał.