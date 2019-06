Nielegalne wyścigi w Warszawie. Policja zatrzymała 2 tys. praw jazdy

Ponad 13300 skontrolowanych pojazdów, 7700 nałożonych mandatów karnych na kierowców, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości - to wynik działającej od listopada ubiegłego roku grupy "SPEED”. Do tej pory 2045 kierowców utraciło uprawnienia za brawurową jazdę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Nielegalne wyścigi samochodów (East News)

Coraz lepsze auta i coraz lepsze drogi "zachęcają" niektórych kierowców do łamania przepisów prawa. Policja ostrzega, że w ten sposób osoby te powodują zagrożenie nie tylko dla siebie, ale stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia innych uczestników dróg, często nie zdając sobie z tego sprawy.

W dalszym ciągu prędkość i brawura to najczęściej wymieniane przyczyny wypadków drogowych. Wynika to nie tylko z policyjnych statystyk, ale i z obserwacji użytkowników dróg.

W listopadzie 2018 r. w stołecznym wydziale ruchu drogowego powołano grupę specjalną do walki m.in. z nielegalnymi wyścigami, której nadano nazwę "SPEED".

Choć grupa "SPEED” działa krótko to już jej efekty robią wrażenie - chwali się na swojej stronie policja. Od momentu jej powołania namierzono 7700 kierujących, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości. Ponad 2000 z nich straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

Policjanci stwierdzili blisko 1021 innych wykroczeń popełnionych przez kierujących. Nałożono też ponad 8 tysięcy mandatów karnych, a w 126 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze zatrzymali również 364 dowody rejestracyjne.

Zobacz aktualne wiadomości na WIADOMOSCI.WP.PL.