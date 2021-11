Bardzo wiele zgonów. Niedzielski ujawnił najnowsze dane

Minister zdrowia przyznał, że istnieje ryzyko, że w związku z pojawieniem się nowego wariantu wirusa, możemy niepostrzeżenie przejść od czwartej fali koronawirusa do piątej. - Bardzo mało wiemy o tym wariancie, on wymaga badań klinicznych, laboratoryjnych - mówił Niedzielski. - Na pewno Omikron jest gamechangerem. Te wszystkie prognozy, które mówiły o 25-40 tys. zakażeń do połowy grudnia, się zmieniają. Trzeba dokonać ich rewizji. I stąd ta wczorajsza decyzja, wprowadzenie tych "alertowych obostrzeń" jak je nazwaliśmy, po to, by nie mieć pewność, że ta V fala nie wystartuje z poziomu 20 tysięcy zakażeń, tylko że ta czwarta fala stosunkowo szybko będzie opadała i będziemy mogli, w miarę napływania informacji o nowym wariancie koronawirusa, podejmować nowe decyzję - tłumaczył minister zdrowia.