Niedziele handlowe sierpień 2020. Sklepy otwarte 23 sierpnia. To niedziela handlowa?

Niedziela handlowa to dzień długo wyczekiwany szczególnie przez turystów, osoby zapracowane i zapominalskich. Ze względu na wejście w życie kolejnych przepisów, niedziela handlowa przypada bardzo rzadko.

Do historii przeszedł już rok 2019, kiedy to niedziela handlowa przypadała w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, a w grudniu zakupy można było zrobić nawet w 3 niedziele handlowe. Po tym, jak 1 stycznia w życie weszły kolejne zapisy ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta, liczba niedziel handlowych została zredukowana do zaledwie siedmiu.