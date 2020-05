Niedziele handlowe. Najnowszy sondaż: Czy Polacy nadal chcą zakazu handlu?

Niedziele handlowe. Polacy przeciwni zakazowi handlu

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, do którego wyniku dotarła "Rzeczpospolita", 52 proc. ankietowanych chce zniesienia ograniczeń handlu w niedzielę lub zawieszenia go przynajmniej do końca tego roku. Przeciwnego zdania jest co trzeci ankietowany.