Niedziele handlowe grudzień 2020. Sklepy otwarte 20 grudnia. Czy to niedziela handlowa?

Za nami już dwie niedziele handlowe w grudniu tego roku. Zgodnie z przepisami sklepy i galerie handlowe otwarte będą także w niedzielę 20 grudnia. Będzie to trzecia w tym miesiącu niedziele handlowa i jednocześnie ostatnia w 2020 roku.

Niedziela handlowa 20 grudnia, to ostatnia niedziela handlowa przed Świętami Bożego Narodzenia. Będzie to też ostatni dzwonek, na zrobienie zakupów świątecznych i dokupienie prezentów dla najbliższych.

Czy 27 grudnia to niedziela handlowa?

W Wigilię 24 grudnia sklepy powinny zostać zamknięte do godziny 14, później obowiązują takie same przepisy, jak w każdą niedzielę niehandlową. Sklepy zamknięte będą także 25 i 26 grudnia, bo w tych dniach przypadają Święta Bożego Narodzenia. Zgodnie z prawem te dni są dniami wolnymi od pracy objętymi zakazem handlu. Zakupów nie zrobimy również w niedzielę 27 grudnia. Według harmonogramu jest to niedziela niehandlowa.