Niedziele handlowe grudzień 2020. Sklepy otwarte 13 grudnia. To niedziela handlowa?

Przypominamy jednak, że w ostatnich tygodniach grudnia czeka nas sporo utrudnień związanych z zakazem handlu. 24 grudnia sklepy powinny zostać zamknięte do godziny 14, później obowiązują takie same przepisy, jak w każdą niedzielę niehandlową.

Niedziele handlowe grudzień 2020. Sklepy otwarte 13 grudnia

Ponieważ 13 grudnia to niedziela handlowa, to zakupy uda nam się zrobić we wszystkich sklepach. Otwarte będą zarówno małe sklepy osiedlowe, lokale w galeriach handlowych, jak i markety. Tego dnia obowiązują takie same przepisy jak w każdy inny dzień tygodnia. Podobnie będzie 20 grudnia, kiedy to będzie miała miejsce ostatnia niedziela handlowa w 2020 roku.