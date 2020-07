Niedziele handlowe 2020. Sklepy otwarte 26 lipca. To niedziela handlowa?

Odkąd w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta co roku mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. Jeszcze w 2019 roku niedziela handlowa przypadała w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. W 2020 roku ich liczba została ograniczona do siedmiu.