Niedziele handlowe 2020. Sklepy otwarte 17 maja. Czy będzie to niedziela handlowa?

Tej zmianie winne są zapisy ustawy, które weszły w życie w styczniu 2020 roku. Zgodnie z ich treścią zakaz handlu będzie obowiązywał częściej. Dotychczas zakupy udało nam się zrobić w ostatnią niedzielę stycznia, a także w dwie niedziele w kwietniu. To, że w kwietniu zakaz handlu nie obowiązywał dwukrotnie, ma mieć związek z przypadającą w tym miesiącu Wielkanocą. Do analogicznej sytuacji dojdzie w grudniu, kiedy to zakupy zrobimy w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.