Niedziela handlowa grudzień 2019. Czy 29 grudnia obowiązuje zakaz handlu?

W 2019 roku tylko ostatnia niedziela w miesiącu była niedzielą handlową. Jednak w grudniu są aż 3 niedziele handlowe. Czy 29 grudnia obowiązuje zakaz handlu?

Niedziele handlowe w 2020 roku. Coraz ostrzejszy zakaz handlu

W 2020 roku zaostrzy się zakaz handlu. W całym roku będzie tylko 7 niedziel handlowych. Z kolei w Wielką Sobotę (11 kwietnia 2020) i w Wigilię 24 grudnia 2020 zrobimy zakupy tylko do godziny 14:00.

Niedziele z zakazem handlu. Które sklepy pozostają otwarte?

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje przede wszystkim supermarkety , jak na przykład sklepy sieci Lidl , i galerie handlowe. Jednak nie oznacza to, że w sytuacjach awaryjnych nie dostaniemy nigdzie podstawowych produktów. Możemy zrobić zakupy w następujących miejscach:

Zakaz handlu w niedzielę. Sprzeciwiają się przedsiębiorcy

Wciąż trwa dyskusja na temat opłacalności zakazu handlu. NSZZ Solidarność, która doprowadziła do uchwalenia ustawy o stopniowym ograniczaniu handlu w niedzielę, uważa, że prawo to działa na korzyść małych sklepów. Jednak drobni przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę, że duże sklepy i galerie handlowe zwiększyły obrót, zaś tysiące małych sklepików musiało zostać zamkniętych. Ostatnio w liście do minister pracy Marleny Maląg mikroprzedsiębiorcy sprzeciwili się dodatkowemu ograniczeniu handlu przez sklepy franczyzowe takie jak Żabka, które ich zdaniem są często rodzinnym biznesem i nie powinny być zamykane w niedzielę.