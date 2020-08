Niedziela handlowa. Czy 9 sierpnia przypada niedziela handlowa? Które sklepy są otwarte w niedzielę?

W 2020 niedziele handlowe przypadają znacznie rzadziej niż w zeszłym roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy tylko 7 niedziel handlowych w 2020. W styczniu, kwietniu, czerwcu i w sierpniu wypadają one w ostatnią niedzielę miesiąca.

Poza tym, w związku ze świętami (Wielkanoc i Boże Narodzenie) po 2 niedziele handlowe w 2020 roku zaplanowano na kwiecień i grudzień. Wszystko po to, by można było zrobić zakupy, przygotowując się do świąt. Kiedy więc są niedziele handlowe w 2020 roku?