Niecodzienne zjawisko w Karkonoszach. Mówią o nim turyści

"Dzisiejsza pogoda to dosłownie 11/10", "cudeńka", "było pięknie", "magia" - to tylko niektóre z komentarzy zachwyconych internautów. Co ciekawe, do słonecznego halo nie można się zbliżyć. Wynika to z faktu, że jest to specyficzny obraz Księżyca lub Słońca. Dlatego spacerowanie w jego kierunku niczego nie zmienia w odbiorze tego nietypowego zjawiska.