Niebezpieczny gokart. Pasażerka o włos od śmierci

Na szczęście szybko interweniowała obsługa toru kartingowego. Do oszołomionej, ale przytomnej ofiary wypadku przyjechała karetka pogotowia. Medycy uznali stan pacjentki za poważny i została ona przewieziona do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie do specjalistycznej kliniki w Poznaniu. Doszło do zmiażdżenia tchawicy.