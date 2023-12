Niebezpieczne zdarzenie na moście. Zabrakło skali w alkomacie

Oficer prasowy węgrowskiej policji, st. sierż. Rafał Bałdyga, poinformował o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło w Węgrowie na Mazowszu. Jak podaje PAP, w czwartek, policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło na jednym z mostów. Jak się okazało, 33-letni kierowca peugeota stracił kontrolę nad swoim pojazdem na prostym odcinku drogi, co doprowadziło do zderzenia z barierami ochronnymi na moście.