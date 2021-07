Niebezpieczna pogoda przez cały tydzień. Prognozy IMGW

Ostrzeżenia IMGW obejmą we wtorek cały kraj

We wtorek podobnie mieszkańcom wszystkich województw doskwierać mogą burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Według synoptyków z chmur burzowych spaść może do 40 mm wody na metr kwadratowy a podmuchy wiatru osiągnąć mogą prędkość do 90 km/h. Takiej pogody spodziewać można się przede wszystkim na północy oraz na wschodzie kraju.